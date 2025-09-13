Una cirugía de alta complejidad, realizada por primera vez en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, permitió corregir la malformación facial que afectaba a Analí, una adolescente de 17 años procedente de Ayacucho.

La paciente sufría una desviación de la mandíbula que generaba una asimetría notoria en su rostro y dolores constantes, situación que impactaba también en su autoestima y vida social.

Rubén Bautista Prado, padre de la menor, relató que su hija le pidió ser operada. “Se sentía muy mal, le hacían bullying”, dijo el progenitor. En el Hospital Regional de Ayacucho le recomendaron acudir al INSN Breña debido a la complejidad del caso, donde encontró un equipo multidisciplinario dispuesto a devolverle la salud y la confianza.

El diagnóstico fue una disfunción de la articulación temporomandibular en el lado derecho del rostro y una hiperplasia de cóndilo mandibular en el lado izquierdo, patologías que producen crecimiento anormal del hueso de la mandíbula y su desviación progresiva. Según el Dr. Luis Ticona, cirujano de Cabeza, Cuello y Maxilofacial, esta condición se originó tras una caída que sufrió Analí en la infancia.

Los síntomas eran intensos: dolor en la mandíbula, oído y cabeza, chasquidos al mover la boca y dificultades para masticar. Frente a ello, los especialistas optaron por una artroscopia, procedimiento mínimamente invasivo que consiste en introducir un artroscopio —un tubo delgado con cámara— en la articulación para visualizar y tratar la zona con precisión.

“No hay muchos casos de este tipo de intervenciones en Perú, pero es la primera vez que se realiza en un paciente pediátrico en el Instituto Nacional de Salud del Niño”, mencionó Ticona Zegarra.

Además, para corregir la hiperplasia de cóndilo, los cirujanos realizaron una condilectomía, que consistió en cortar parte del hueso crecido debajo de la oreja izquierda. A ello se sumó una meniscopexia, técnica que permitió recolocar el menisco de mandíbula desplazado y estabilizar la articulación. “Le hemos fijado el cartílago que controla la apertura y cierre de la boca en la parte posterior, lo que ayudará a mejorar su función” , explicó el Dr. Martín La Torre.

Gracias a que ambos procedimientos fueron mínimamente invasivos, Analí no necesitó ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni transfusión de plaquetas. Su recuperación es rápida y continuará con terapias para mejorar la movilidad mandibular. Con el tiempo, podrá dejar la dieta blanda y recuperar una mejor función de masticación, además de reducir los dolores de cabeza y espalda que la aquejaban.

El equipo quirúrgico estuvo liderado por los doctores Luis Ticona, Martín La Torre y América Silva, junto a la participación clave del servicio de Anestesiología, a través de la Dra. Margarita Argandoña, además de personal de enfermería y técnicos especializados. La intervención duró cerca de dos horas y fue considerada un éxito.

“Tras ambas operaciones, presentamos una mejoría excelente de la paciente. Al margen de las terapias, la paciente deberá continuar con los controles para evaluar si es que, a mediano o largo plazo, requerimos realizar un procedimiento extra, pero eso depende de su evolución. Hasta el momento, Analí se encuentra estable y tranquila”, remarcó el Dr. Luis Ticona.

Analí, la mayor de tres hermanos, ahora enfrenta su recuperación con optimismo. Para ella y su familia, la cirugía marca un antes y un después: le devolverá no solo la salud física, sino también la confianza y la posibilidad de cumplir sus sueños de futuro.

“Me siento feliz por el cambio. Gracias a los doctores tengo una mejor sonrisa y ya no tengo mi mandíbula desviada para un lado. Agradezco también a las enfermeras por su cuidado”, dijo la adolescente.