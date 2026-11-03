Los restos de Kenny David Ayma Poma, estudiante de la Universidad Continental asesinado durante las celebraciones de Halloween en Huancayo, fueron retirados de la morgue de Hualhuas para ser trasladados a Satipo, su tierra natal, donde sus familiares preparan su despedida.

El universitario cursaba el octavo ciclo de Administración y Negocios Internacionales y Marketing, según la información proporcionada por sus allegados. Además, realizaba distintos trabajos para financiar sus estudios y contribuir a la economía familiar.

Su muerte, ocurrida tras un ataque con arma blanca en las inmediaciones del Parque de la Identidad Huanca, ha generado pedidos de justicia entre sus familiares, amigos y compañeros de estudios.

“Lo traje para que estudie y me lo llevo en un cajón”, lamentó su padre

Uno de los momentos más dolorosos se produjo cuando la familia recogió el cuerpo del joven de la morgue de Hualhuas para iniciar su traslado hacia Satipo.

Entre lágrimas, el padre de Kenny recordó que había llevado a su hijo a Huancayo con la esperanza de que pudiera estudiar y construir un futuro profesional.

“Traje a mi hijo a Huancayo para que tenga un futuro y estudie, y ahora me lo estoy llevando en un cajón”, expresó.

Los familiares exigieron que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables del homicidio. También pidieron que las investigaciones avancen para esclarecer las circunstancias del ataque.

Kenny Ayma fue apuñalado cerca del Parque de la Identidad Huanca

El crimen ocurrió durante la madrugada del sábado 31 de octubre, cuando el estudiante regresaba después de compartir con sus compañeros por Halloween.

Según los reportes iniciales, un grupo de delincuentes interceptó al universitario y a sus acompañantes cerca del Parque de la Identidad Huanca, en el sector de San Antonio.

Uno de los sujetos habría arrebatado un teléfono celular a una joven del grupo. Cuando Kenny intentó recuperar el equipo, fue atacado con un arma blanca y sufrió una herida en el tórax.

El estudiante fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizan las investigaciones para identificar a los agresores.

Estudiantes de la Universidad Continental exigen mayor seguridad

La muerte de Kenny también provocó indignación entre sus compañeros de la Universidad Continental, quienes solicitaron medidas urgentes de seguridad en los alrededores del centro de estudios.

Los universitarios denunciaron que los robos y agresiones representan una preocupación frecuente en zonas cercanas al Parque de la Identidad y otros espacios transitados por estudiantes.

Ante esta situación, pidieron mayor presencia policial y patrullaje de serenazgo para prevenir nuevos hechos delictivos.

Los compañeros también exigieron que el asesinato de Kenny no quede impune y que se logre identificar a los responsables.