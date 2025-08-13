La mañana de este miércoles, trabajadores administrativos del sector educación se concentraron en los exteriores de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo para exigir el pago del bono de productividad de S/ 540, correspondiente al año 2024.

Los manifestantes señalaron que el compromiso de pago fue asumido por la entidad, primero para enero y luego para marzo, pero hasta la fecha no se ha concretado. “Ya agotamos la vía administrativa y el diálogo, pero no tenemos respuesta concreta”, expresó uno de los voceros. Son alrededor de 876 trabajadores perjudicados.

Según los trabajadores, la UGEL Huancayo les informó que no cuenta con presupuesto para cubrir la deuda y que recién en diciembre podría disponer de los recursos necesarios. Los manifestantes advirtieron que, de no obtener una solución inmediata, radicalizarán sus medidas de protesta.