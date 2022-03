Luego de 2 años realizando clases virtuales por la pandemia del COVID-19, las niñas, niños y adolescentes regresaron a las aulas. En esa línea, se seguirá priorizando un retorno seguro, flexible y descentralizado, garantizando así el derecho a la educación de 391 mil 476 estudiantes de la región Junín, matriculados en 6 mil 027 instituciones educativas, con una participación de 26 mil 935 docentes y 4 mil 228 trabajadores administrativos en todos los niveles y modalidades educativas, informó el titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Gustavo Olivera Cerrón. Con gran entusiasmo, los menores retornaron a clases en los colegios estatales de la jurisdicción.

Inicio con ceremonia

El Gobierno Regional de Junín (GRJ) realizó la ceremonia central de Inicio de Año Escolar 2022 en la Institución Educativa N°945 del Centro Poblado Mentushari en el distrito de Llaylla, Satipo. Los pequeños que antes estudiaban en aulas de esteras y cartón, y hasta en locales prestados; recorrieron las nuevas instalaciones I.E., con modernas aulas pedagógicas, zonas verdes, sala de usos múltiples, servicios higiénicos, cocina y depósito de alimentos. “Estamos cerrando las brechas en infraestructura educativa, porque bajo un principio de equidad, igualdad y justicia social no debe haber diferencias entre los niños que nacen en Selva Central o Zona Altoandina respecto a las grandes ciudades”, manifestó el gobernador Fernando Orihuela.

A su turno, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas Jaramillo, destacó el trabajo que realizan las autoridades sumando esfuerzos en los niveles de gobierno. “El actual Gobierno está orientado a trabajar por mejorar la educación sobre todo rural y darle oportunidad a los niños y jóvenes de los pueblos más alejados al interior del país”, refirió.

En tanto, el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo, Mario Astucuri Quispe llegó a la I.E. I Fe y Alegría N° 66 “Buen Socorro” junto a otras autoridades. En la visita se logró observar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social que los estudiantes y maestros asumieron como parte de la convivencia escolar y que deberán cumplir a fin de resguardar la salud, evitando el contagio del COVID-19.

Progreso con vacunas

El director de Educación, informó que de acuerdo al reporte remitido a la plataforma de seguimiento y monitoreo. De 4 mil 607 instituciones educativas., 2 mil 179 retornan a la presencialidad, 607 en la modalidad semipresencial y 16 a distancia.

Asimismo, al 8 de marzo, el avance de vacunación en estudiantes y personal de instituciones educativas. Alcanzó 494 mil 397 vacunados: 372 mil 846 cuentan con una dosis, 298 mil 665 con dos dosis y 74 mil 484 con tres dosis.

“Estoy seguro que los integrantes de la comunidad educativa impulsarán con responsabilidad el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. A las municipalidades y transportistas les pido que respeten el pasaje escolar, no al cobro ilegal de pagos no previstos por las APAFAS. Reitero que no es obligatorio el uso del uniforme escolar, ni se debe exigir la compra de libros y útiles escolares”, puntualizó Olivera Cerrón.