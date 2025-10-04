Un operativo de la Municipalidad Provincial de Huancayo terminó en incidentes este viernes, luego de que vecinos del conjunto habitacional La Breña agredieran a personal de Ejecución Coactiva, Policía Municipal y Serenazgo para impedir el retiro de tranqueras que bloqueaban una vía pública.

Las estructuras metálicas habían sido colocadas en los accesos del pasaje Virgen del Luján, a pocos metros de la Universidad Continental, sin contar con autorización municipal. El responsable, identificado como Enrique Jesús Segovia Collazos, ya había sido notificado desde julio y sancionado con una papeleta por instalar elementos que obstaculizaban la vía.

“El procedimiento se inició el 25 de agosto y, al no acreditar permisos, se procedió al retiro de las tranqueras porque impedían el tránsito”, explicó el ejecutor coactivo Javier de la Cruz Ccanto, quien señaló que, de repetirse la colocación, se aplicarán nuevas medidas.

Pese a la resistencia vecinal, las tranqueras fueron retiradas y la vía quedó libre al tránsito.