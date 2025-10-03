Las autoridades intensifican la búsqueda del suboficial de tercera PNP Miguel Vilca Ccosco (24), quien continúa desaparecido luego de que un automóvil con cinco efectivos policiales cayera esta mañana al río Mantaro, en sector de Huari, provincia de Yauli – La Oroya.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 a.m., a la altura del kilómetro 13 de la Carretera Central, cerca del peaje Quiulla. El vehículo, un Hyundai color plomo de placa F6M-542, era conducido por el suboficial Brayan López López (22), quien resultó ileso. En la unidad también viajaban sus compañeros Kenn Reiner Ibarra Quispe (23), Zair Elí Chamorro Torres (28) y Roly Angelo Guerrero Torres (22), quienes fueron evacuados al hospital EsSalud de La Oroya con policontusiones y permanecen bajo observación médica.

Los cinco agentes pertenecen a la promoción “Líderes” de la Escuela de Suboficiales de Pilcomayo, egresada el año pasado y actualmente reasignados en la ciudad de Cerro de Pasco. Según la información preliminar, se desplazaban hacia Huancayo para pasar sus días de franco cuando ocurrió el accidente.