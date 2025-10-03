Un grave accidente de tránsito se registró en el distrito de Huamantanga, provincia de Canta. A medio kilómetro del centro poblado de Yaso, un bus en el que viajaba el cantante Óscar Manuel Valdiviezo se despistó y cayó a un abismo.

Testigos señalaron que varios pasajeros quedaron atrapados dentro de la unidad, lo que generó momentos de tensión en la zona. Vecinos y autoridades locales acudieron para brindar auxilio y se dio aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre el estado de salud del artista ni de los demás ocupantes.