La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco sorteó la mañana del jueves 29 de enero a los 10,782 ciudadanos que tendrán la responsabilidad de desempeñar el cargo de miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 que se desarrollarán el próximo 12 de abril.

Por cada mesa de sufragio se eligieron un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, tal como lo establece la ley n.º 32231. El incremento del número de suplentes (antes eran tres) busca garantizar la oportuna instalación de las mesas, evitando recurrir al apoyo de los electores de la fila.

SORTEO EN TODO EL PAÍS

El sorteo fue desarrollado en cada una de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en todo el territorio nacional. Estos órganos temporales se encargan de la organización y ejecución de los comicios generales. Asimismo, brindan información electoral a la ciudadanía.

Tras esta actividad, el personal de las ODPE viene publicando con carácter provisional, en lugares de alta concurrencia de público, la lista de miembros de mesa para que cualquier ciudadano o personero pueda formular las tachas que estime pertinentes.

PROCESO DE TACHAS

Las tachas serán presentadas en las oficinas descentralizadas dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la publicación, de acuerdo a lo establecido por el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Solo se admitirán a trámite las solicitudes que cuenten con un documento de sustento. Una vez admitida la solicitud es remitida al Jurado Electoral Especial para que sea resuelta.

Según el artículo 57 de la LOE, no pueden ser miembro de mesa de sufragio, los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales. Tampoco las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, autoridades o representantes provenientes de elección popular, entre otros casos.

El domingo 12 de abril, los ciudadanos que han sido seleccionados como miembros de mesa tendrán la gran responsabilidad de conducir la instalación, el sufragio y el escrutinio en las 1,198 mesas electorales que se prevén instalar para estos comicios en la circunscripción de la ODPE Huánuco. De ellos dependerá la instalación temprana y el correcto funcionamiento de la mesa. Además, se constituirán en la máxima autoridad en cada mesa de sufragio.

Para aquellos que ejerzan el cargo de miembro de mesa habrá un incentivo económico de S/ 165. Asimismo, para los que hayan completado su capacitación se les otorgará un día de descanso remunerado no compensable, tanto para trabajadores del sector público como privado, el cual deberá tomarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de las elecciones.

Los ciudadanos sorteados en este acto público que no estén presentes en la instalación de la mesa de votación tendrán una multa del 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo cual equivale a S/ 275.