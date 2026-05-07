Levantan el secreto bancario de mujer de confianza de Pulgar

En el marco del desfile cívico escolar, militar e institucional realizado en el jirón Los Olivos, en Cayhuayna, por el vigésimo sexto (XXVI) aniversario del distrito de Pillco Marca, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Francisco Pérez Naupay, recibió un reconocimiento público por parte de la alcaldesa Diana Plejo Carrillo.

La autoridad edil entregó una placa recordatoria en reconocimiento a la gestión y disposición técnica que permitieron la firma de un convenio estratégico entre ambas instituciones. Este acuerdo ha posibilitado una inversión de S/ 119,000 por parte de la municipalidad distrital, destinada exclusivamente a la contratación de personal administrativo para diversas instituciones educativas de la jurisdicción.

Personal incorporado

Gracias a este presupuesto, lograron incorporar a un equipo de 21 trabajadores administrativos, integrado por nueve encargados de limpieza, nueve auxiliares, dos guardianes y un vigilante. Este personal ha sido distribuido estratégicamente en 21 instituciones educativas, con el objetivo de garantizar adecuadas condiciones de salubridad y seguridad para los estudiantes.

Posteriormente, durante la sesión solemne realizada en el auditorio del nuevo palacio municipal de Pillco Marca, Pérez Naupay dirigió un discurso a las autoridades e invitados. En su intervención, destacó el crecimiento del distrito desde su creación en el año 2000 y resaltó el compromiso de la actual gestión municipal.

Destacan

Asimismo, señaló que, de los trece distritos que conforman la provincia de Huánuco, la gestión liderada por la alcaldesa Diana Plejo Carrillo encabeza la inversión en el sector educativo.

Finalmente, expresó su deseo de que el trabajo en favor de la educación continúe con firmeza hasta el último día de la actual gestión, e instó a la población de Pillco Marca a acompañar este esfuerzo para consolidar el desarrollo y bienestar de la comunidad.