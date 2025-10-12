Continúa la investigación de la organización criminal “Los Constructores de Rupa Rupa”, vinculada a presuntas extorsiones en obras de construcción civil en la provincia de Leoncio Prado, por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco a cargo del fiscal provincial, César Fernando Palli Calla.

Los investigados Javier Echevarría, Juan Flores, Diomedes Mendoza, Jesús Toledo y Moroni Romero pertenecían a diferentes sindicatos de construcción civil en Tingo María y Huánuco.

CUOTAS SINDICALES

Según la investigación, los intervenidos habrían formado parte de un esquema extorsivo que involucró pagos forzados de dinero bajo la modalidad de “cuotas sindicales”, presionando a los empresarios del Consorcio Puente Tingo, encargado de la obra “Construcción del Puente Tingo María – Castillo Grande”.

Entre los pagos solicitados por los extorsionadores destacan 2,400 soles distribuidos entre los dirigentes sindicales, con 1,200 soles por cada uno de los sindicalistas investigados, Javier Echevarría y Moroni Romero, como lo confirmó el administrador de la obra.

Además, en un momento posterior, la banda criminal aumentó la cuota solicitada, llegando a 10,000 soles por concepto de “pago de cupo sindical”, que debía ser entregado cuando el administrador de la obra viajara a Tingo María.

Según los informes, entre el 19 y el 26 de agosto de 2019, los empresarios recibieron amenazas de muerte y extorsiones a través de sobres con cartuchos de bala, enviados por miembros de la banda criminal.

La investigación ha revelado pagos periódicos por parte de los empresarios a cambio de “cuotas sindicales” para evitar más agresiones.

La extorsión no solo involucró a los empresarios del consorcio, sino también a los trabajadores agremiados a los sindicatos liderados por los investigados, quienes fueron utilizados como instrumentos para presionar a los empresarios.

Esta modalidad de extorsión incluía, además, el control de las obras a través de la conformación de comités de trabajadores, y la permanente vigilancia de las acciones de los administradores.

Tras las investigaciones, la Fiscalía ha logrado la detención de tres de los cinco investigados, Javier Echevarría, Jesús Toledo y Diomedes Mendoza, quienes se encuentran bajo proceso. Además, realizaron 13 allanamientos, de los cuales 11 se llevaron a cabo en Tingo María y dos en Huánuco, para recabar más evidencias que permitan esclarecer los hechos.