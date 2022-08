El distrito de Umari, uno de los 4 anexos de la provincia de Pachitea, pasa por una profunda crisis social y política que podría agravarse con el pasar de los días. Desde hace un mes, miles de pobladores exigen la rendición de cuentas o en todo caso la salida del burgomaestre Camilo Cueva Medina, quien lleva desaparecido del radar.

Trascendió que el edil habría instalado una oficina clandestina, en la ciudad de Huánuco, con tal de evadir sus responsabilidades como alcalde.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del tema y exhortó a sus principales autoridades instalar una mesa de dialogo para solucionar el conflicto.

“Nosotros (Defensoría) ni bien tomamos conocimiento de la situación de conflicto que se vive en Umari, de inmediato nos hemos puestos en contacto con el alcalde (Camilio Cueva) y sus funcionarios; asimismo, con los dirigentes, quienes desean llegar a un dialogo”, informó la Lizbeth Yllanez, titular de la Defensoría del Pueblo en la región Huánuco.

Aseguró, además, que buscarán los mecanismos para solucionar el problema que lleva semanas que afecta a sus ciudadanos.





NO SE RINDEN. Los umarinos, por su parte, siguen firmes, en pie de lucha ante un alcalde al que consideran como indiferente con el pueblo, que no sabe escucha y que, según afirman, no le importa el pueblo que lo eligió con esperanza de cambios.

“ Pedimos la renuncia y entrega de su cargo y que asuma un alcalde transitorio. Eso es lo que pide el pueblo. Camilo Cueva, le dio la espalda al pueblo umarino. Ahora nosotros nos sentimos defraudados”, manifestó la pobladora Sarita Bravo.

Durante los días de protesta, los comuneros cortaron el suministro de energía, Internet y agua de la Municipalidad Distrital de Umari como medida de fuerza.

En la actualidad, ni funcionarios ni regidores desempeñan su labor administrativa de manera presencial, pero lo estarían haciendo por la vía virtual, según fuentes de la comuna distrital.





cuestionable. Ayer Diario Correo daba cuenta de las andanzas del alcalde umarino, Camilo Cueva, quien fue grabado por un poblador paseándose por el Centro Comercial Real Plaza, en Huánuco, mientras su distrito se sumerge en la crisis.

En el video, que se viralizó en las redes sociales, se observa al alcalde Cueva disfrutando de una tarde de compras por las galerías acompañado de quienes serían funcionarios del municipio.

De acuerdo a la información, el edil renovó su celular y su número telefónico para evitar comunicación con la prensa, pero sobre todo con su pueblo que le exige rendir cuentas.

Lastimosamente, este medio de comunicación no logró contactarse con el burgomaestre pese a los múltiples intentos que realizamos.

Para hoy está programado la mesa técnica

La tarde de miércoles, el comité de gestión y el equipo técnico de la municipalidad, en la que también estuvieron representantes de Defensoria del Pueblo y la PCM, han sostenido una reunión virtual para realizar un mesa técnica el 5 de agosto a las 2 de la tarde, también en forma virtual, para tratar los 11 puntos que la población exige, e informar los resultados de la misma a la población el 8 de agosto, de lo contrario