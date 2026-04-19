El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Leito Pardave, y los hermanos Yerson y Alfredo Navarro, por el delito de homicidio calificado agravado en perjuicio de Benny y Raúl Coquinche, padre e hijo, respectivamente, y defensores territoriales de la comunidad nativa asháninka Manitiari, ubicada en la provincia de Atalaya.

La medida fue conseguida por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ucayali.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2025, cuando los tres habrían participado en el asesinato de la víctima al inmovilizarlo, golpearlo y luego dispararle con una escopeta.

El móvil del delito habría sido un conflicto territorial y amenazas previas de muerte a los defensores ambientales para desalojarlos. Sucede que un promedio de 35 a 40 personas vestidas de negro y con cintas rojas en la cabeza llegaron a la comunidad nativa con escopetas y dispararon la vivienda de las víctimas.

Raúl Coquinche habría sido apuñalado luego de recibir un disparo en la boca y después de intentar defender a su padre; mientras que Benny fue atado, golpeado y asesinado.

Ante ello, continúan las investigaciones que afectan la vida e integridad de los defensores territoriales y de derechos humanos en todo el país, a fin de alcanzar sanciones contra los responsables.