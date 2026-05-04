La Fiscalía Provincial Penal de Víctor Fajardo, bajo la dirección de la Fiscal Adjunta Provincial Enma Magaly Vila Barba, logró que se condene a 30 años de pena privativa de libertad y al pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil a V. M. T. (33), como autor del delito de violación sexual de menor de edad.

Grave delito

Los hechos se remontan al año 2013, en el distrito de Huancapi, en la provincia de Fajardo (Ayacucho), donde la agraviada (13) residía junto a su familia. Frente a su vivienda, funcionaba un restaurante denominado, cuyo propietario quien solicitó a la menor que lo apoyara en la atención al público durante los fines de semana.

En ese contexto, el hoy sentenciado laboraba como vigilante en una piscigranja, situada aproximadamente a 300 metros del puente de Huancapi, en la carretera Huancapi - Hualla, también de propiedad del dueño del restaurante.

El agresor sexual frecuentaba dicho establecimiento de venta de comida, donde logró ganarse la confianza de la víctima mediante palabras afectuosas y la entrega de teléfonos celulares para mantener comunicación.

En octubre de 2013, en horas de la tarde, cuando la agraviada se dirigió a alimentar a sus animales en un corral cercano al puente, fue interceptada por V. M. T., quien la condujo por la fuerza hasta el cuarto que ocupaba en la piscigranja, donde perpetró el delito.

Durante el proceso de investigación se determinó que los actos de violencia sexual no fueron aislados, sino que se prolongaron durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. El sentenciado citaba a la menor bajo amenazas a distintos lugares, incluyendo una chacra ubicada en la ruta hacia el sur de la región de Ayacucho, (Huancapi - Querobamba), donde reiteraba los abusos sexuales.

La representante del Ministerio Público acreditó los hechos en juicio oral, obteniendo una sentencia condenatoria ejemplar, reafirmando el compromiso del Distrito Fiscal de Ayacucho en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la lucha contra la violencia sexual.

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