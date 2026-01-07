Un camión cisterna que transportaba ácido clorhídrico chocó contra una valla de soporte en el peaje de Nasca, generando una fuga del químico y la suspensión inmediata del tránsito en ambos sentidos. Personal del peaje fue evacuado por precaución.

Tras el derrame, se activaron los protocolos de emergencia y se mantuvo a distancia a los conductores y pasajeros por el riesgo de exposición al ácido.

La compañía de bomberos de Nasca acudió al lugar y utilizó una mezcla de agua y espumante especial para neutralizar la sustancia corrosiva y controlar su avance.

Según indicaron, “el ácido clorhídrico es altamente tóxico al ser inhalado y puede causar daños graves en las vías respiratorias”.

El tránsito permanece interrumpido y se reportan largas filas de vehículos en ambos extremos del peaje.