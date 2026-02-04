El proyecto del Sistema de Alerta Temprana (SAT) en Ica, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), recibió la visita del ministro del Ambiente, Miguel Espichán y de la presidenta ejecutiva del SENAMHI, Romina Caminada, quienes realizaron verificaron los avances de la implementación y reconocimiento de la infraestructura y equipos destinados a la prevención de riesgos ante eventos hidrometeorológicos.

Alertas oportunas

El equipo técnico de la ANIN informó que el componente correspondiente a la instalación del sistema en la región de Ica presenta un 76.19% de avance físico. Con una inversión de S/ 10,195,016.16 el proyecto beneficiará a 365,177 personas, fortaleciendo la capacidad de monitoreo y alerta ante eventos la capacidad de monitoreo y alerta ante eventos hidrometeorológicos.

Asimismo, al iniciar la fase de marcha blanca en el que se vienen ejecutarán pruebas técnicas en escenarios reales para la correcta obtención y transmisión de datos climatológicos en tiempo real, fundamentales para la emisión de alertas oportunas.

En la mima línea, se destacó que, como parte del proceso de implementación del sistema, se llevaron a cabo sesiones de capacitación dirigidas al personal responsable de la operación y mantenimiento del SAT, a cargo del contratista, con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas y asegurar la sostenibilidad del sistema una vez concluida su ejecución.

Las autoridades resaltaron la importancia de este proyecto para fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la región Ica, subrayando la necesidad de una articulación permanente entre el Gobierno Nacional, las entidades técnico - científicas y las autoridades locales, en beneficio de la seguridad de la población.

