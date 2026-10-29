La atleta pisqueña Angeli Génesis Franco Olaguíbel, estudiante de la institución educativa Bandera del Perú de Pisco, se consagró campeona nacional de salto alto, categoría B, tras alcanzar una impresionante marca de 1.70 metros en la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2026.

Con una destacada actuación y demostrando sus condiciones atléticas, la deportista se quedó con el primer lugar de la competencia, llevando en alto el nombre de su institución educativa y de toda la provincia de Pisco.

Orgullo para Pisco

Angeli ratificó su crecimiento deportivo al superar su propio registro de 1.63 metros, conseguido durante la etapa macrorregional del certamen. La joven promesa del atletismo pisqueño mejoró así su marca en siete centímetros, resultado que evidencia su esfuerzo, disciplina y preparación para afrontar los desafíos de la competencia nacional, donde se midió con representantes de distintas regiones del país.

Este importante triunfo le permitirá representar al Perú en el Campeonato Sudamericano Escolar que se realizará en Ecuador, donde buscará seguir dejando huella en el atletismo y demostrar su talento frente a deportistas de otros países.

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