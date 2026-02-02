Familiares, amigos, autoridades del distrito de Los Aquijes realizaron una emotiva cadena de oración en los exteriores del Hospital Regional de Ica, donde permanece internado el alcalde Edward Amoroto Ramos tras el atentado armado del que fue víctima.

Clamor ciudadano

Durante la jornada, se informó que el burgomaestre fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia luego de recibir impactos de bala en la pierna y el tórax. Como consecuencia del ataque, Amoroto perdió un riñón y uno de sus pulmones resultó seriamente comprometido. Pese a la gravedad de las lesiones, fuentes cercanas a la familia indicaron que viene mostrando signos de mejoría, aunque su estado de salud continúa siendo reservado y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A la cadena de oración asistió Estéfano Amoroto, hijo del alcalde, quien agradeció las muestras de solidaridad y expresó su confianza en la recuperación de su padre. “Está luchando, se encuentra delicado, pero hay mejorías. Su saturación está subiendo y eso nos da esperanza”, señaló visiblemente conmovido, al tiempo que pidió justicia y una exhaustiva investigación para dar con los responsables del atentado.

Regidoras, funcionarios municipales y trabajadores de la comuna de Los Aquijes también se hicieron presentes, destacando la fortaleza personal y el compromiso del alcalde con su distrito. En sus intervenciones, coincidieron en que Edward Amoroto es una persona dedicada al servicio público y que el ataque habría sido directo, mientras realizaba labores de supervisión de obras en beneficio de la población.

Representantes de la municipalidad exhortaron a las autoridades policiales y al Ministerio Público a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Señalaron que este atentado no solo afecta a una autoridad local, sino que evidencia el grave problema de inseguridad que atraviesa la región y el país.

Asimismo, se informó que la Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque ocurrido en el sector Huarangal. Aunque existen cámaras de seguridad en viviendas cercanas, las diligencias aún se encuentran en curso y, hasta el momento, no se han reportado detenciones.

Finalmente, familiares y allegados reiteraron el llamado a la población a mantener la fe y continuar orando por la recuperación del alcalde Edward Amoroto Ramos. “Dios tiene la última palabra”, expresaron, mientras aseguraron que seguirán vigilantes del estado de salud de la autoridad y de los avances de la investigación, a la espera de que este hecho no quede impune.

