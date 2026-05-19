Un brutal accidente de tránsito se registró en la nueva Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 204, pasando el condominio Luna Arena, en el distrito de Chincha Baja, dejando como saldo dos personas heridas, una de ellas de gravedad.

Brutal siniestro

El choque ocurrió entre un automóvil y una camioneta blanca, unidad que terminó volcada en la vía tras el fuerte impacto. El accidente generó momentos de tensión entre conductores y pasajeros. Ambos vehículos quedaron con severos destrozos.

Según información preliminar, entre los heridos se encuentra un hombre que llevó la peor parte del accidente, al sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Testigos señalaron que la víctima quedó tendida sobre la pista y presentaba abundante sangrado, situación que causó preocupación entre las personas que intentaban auxiliarlo.

Asimismo, una mujer también resultó herida producto de la violenta colisión. Ambos fueron atendidos inicialmente en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladados al hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta la zona llegaron ambulancias, efectivos policiales y personal de rescate, quienes trabajaron en la atención de los afectados y en el control del tránsito vehicular.

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