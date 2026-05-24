La Municipalidad Distrital de El Carmen, representada por la alcaldesa Liz Hurtado y Acke Cillóniz en representación de la Casa Hacienda San José firmaron un convenio de cooperación que permite a la población carmelitana tener acceso gratuito a este lugar declarado patrimonio cultural desde 1970.

Historia e identidad

El acuerdo busca además promover el conocimiento, valoración y difusión de la Casa Hacienda que forma parte de la historia e identidad del distrito moreno.

Tras la firma del convenio se acordó también desarrollar de manera conjunta el Primer Festival de la Afroperuanidad, que se realizará este 4 de junio en la Hacienda, y reunirá a los destacados exponentes de la gastronomía local, música, danza, tradiciones y personas ilustres, reconocidos por ser cultores de y difusores de la cultura afroperuana.

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