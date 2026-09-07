Hasta el 23 de setiembre se realizarán las actividades con motivo de los 80 años de la Semana Técnica de la institución educativa Jhon F. Kennedy de la provincia de Chincha.

Celebración escolar

En el marco de esta festividad los ex alumnos integrantes de la banda de músico aportaron para el mantenimiento preventivo y la reparación integral de al menos 10 instrumentos musicales que seguirán siendo utilizados por los escolares en el aniversario y también en sus presentaciones en los desfiles, el más próximo en octubre por la fiesta de la provincia.

Otro de los eventos será la elección y coronación de la Srta. Semana Turística 2026 programada para este viernes 11. Son 10 candidatas en representación de sus salones las que compiten por el cetro. Además, se organizarán concursos de ajedrez, campeonatos deportivos y otros.

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