En los distritos costeros de la provincia de Chincha este lunes 16 de marzo miles de estudiantes de los tres niveles de educación regresan a las aulas. Sin embargo, en San Pedro de Huacarpana, San Juan de Yanac y Chavín, ubicados en la serranía, las labores educativas comenzarán la próxima semana. El aplazamiento del inicio del año escolar se debe a situaciones geográficas y climatológicas.

Una semana más

Las instituciones educativas de estas localidades altoandinas desde el 23 de marzo recibirán a la población escolar. Y es que debido a las precipitaciones pluviales las vías de acceso no son las más adecuadas para el desplazamiento de los maestros y alumnado. La temporada de lluvia esta por llegar a su fin en la sierra, con ello reduce el riesgo para que los menores asistan a sus escuelas en inicial, primaria y secundaria.

“Ocho distritos inician el día lunes, los tres de la zona andina por las situaciones geográficas y climatológicas no lo podrán realizar hasta el 23 de marzo”, señaló el director de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha Wilbert Torres Matías. Esta decisión de adoptó tras una reunión con los profesores y profesoras que están a cargo de la educación de los niños, niñas y adolescente de los anexos y caseríos de la serranía chinchana.

El titular de la UGEL respecto a la problemática por el ingreso de nuevos estudiantes al primer año de secundaria detalló que al menos 10 de las 12 instituciones educativas que no contaban con vacante ahora podrán habilitar un aula más para recibir al alumnado que comienza el tercer nivel de educación básica regular. Esto permitirá que la población escolar acuda desde mañana a la escuela.

“En algunos casos podrán habilitar un aula más de primero de secundaria y en otros casos indicarle que tendrán que esperar hasta el día 23, porque todavía está en el gobierno regional la aprobación de una resolución para transferirnos 311 horas para Chincha y con 26 horas que viene en el Decreto Supremo es posible amenguar la necesidad”, precisó. Wilbert Torres comentó que insistirá con el ministerio de Educación por las horas restantes.

EL DATO: En los tres distritos de la serranía chinchana como consecuencia de las precipitaciones pluviales por la temporada de verano se han presentado afectaciones en las vías de comunicación además de deslizamiento de huaicos.

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