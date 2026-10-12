El hampa volvió a dar un golpe a la alicaída seguridad ciudadana en la provincia de Chincha. Dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una pareja que había retirado 30 mil soles de una conocida entidad bancaria. Uno de los malandros en posesión de un arma de fuego arremetió contra ambos, hasta conseguir que la mujer entregue su cartera en donde tenía guardado todo el dinero.

Grave delito

Los agraviados Peve y Quispe acudieron a un banco, en la ciudad de Chincha. Luego de realizar la transacción de la considerable suma de dinero salen de las instalaciones y abordan un mototaxi para dirigirse a su vivienda, en Pueblo Nuevo. Ninguno de los dos había notado que una banda delictiva, que actúa mediante el marcaje, ya tenía conocimiento de sus movimientos, y en una motocicleta seguía sus pasos.

La pareja al llegar a su casa bajan del trimoto, pero antes de que ingresen son atacados por los “marcas“. Ellos fueron amedrentados con arma de fuego para que entreguen los 30 mil soles recién retirados del banco. Con el botín en sus manos, los hampones emprendieron la fuga en el vehículo menor. Las víctimas sin más que hacer al perder su capital acudieron a la delegación de Pueblo Nuevo para presentar la denuncia correspondiente.

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