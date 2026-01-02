La celebración del Año Nuevo y el uso de juegos pirotécnicos dejaron tres personas heridas en la provincia de Chincha, quienes ingresaron por emergencia al Hospital San José de Chincha.

Artefactos peligrosos

Dos de ellos, a pesar de tratarse de personas adultas, adquirieron y manipularon el dispositivo y al no lograr lanzarlo, antes de la explosión, sufrieron lesiones de consideración en los dedos de la mano, lo que evidencia que utilizaron un objeto fabricado con pólvora de alta peligrosidad. Ambos ingresaron por emergencia al hospital San José de Chincha minutos después de la medianoche.

Una tercera persona se presentó después, también por urgencia. Era una mujer quien tenía una herida en la pierna causada con pirotécnico. Ella, llevada por la curiosidad quiso presenciar la celebración en su sector y uno de los cohetones termina estallando en su extremidad. Los tres recibieron curación y quedaron en observación.

VIDEO RECOMENDADO