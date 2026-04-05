Durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto Chincha 2026” fueron intervenidas dos mujeres y un hombre por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación.

Grave delito

Los efectivos de la comisaría Emilio Román Saravia detuvieron a Ángelo Reyes (24) (a) “mono”, Katterin Sifuentes (22) (a) “gorda” y Paola Anchante (28) (a) “gata”. Según información policial ellos están siendo sindicados de formar parte de la banda “Los lechuceros de Grocio Prado”.

En el operativo además se incautó una escalera telescópica, así como dos herramientas tipo cizallas. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la delegación distrital para continuar con las diligencias correspondientes que determine el Ministerio Público.

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