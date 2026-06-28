Tres sujetos que escapaban en un mototaxi tras perpetrar el asalto y robo a un joven de 21 años fueron intervenidos por los agentes de la comisaría del distrito de Tambo de Mora. Entre las especies decomisadas se encontraba el celular que acababa de ser sustraído con violencia al agraviado, quien reconoció a los individuos como los autores del hecho delictivo. Según la policía se trata de presuntos integrantes de la “Jauría de Socorro”.

Tres intervenidos

El agraviado manifestó a la policía que en su bicicleta estaba desplazándose a la playa Socorro y en esas circunstancias fue interceptado por delincuentes a bordo de un trimoto de color verde. Los pillos huyeron llevándose su celular, sin imaginar que sus acciones iban a tener consecuencia, y es que los agentes activaron el “Plan Cerco” en Tambo de Mora hasta lograr la ubicación de los presuntos autores del hecho.

Se trata de un menor de 16 años, conocido con el alias “Chato”, Ricardo José O.A. (18) (a) “Gordo” y Ángel Eduardo E.R. (25) (a) “Gordo Colorado”, presuntos integrantes de la mencionada banda. Estos fueron reconocidos por la víctima y pasaron en calidad de detenidos a la Sección de Delitos y Faltas de la jefatura distrital al estar inmersos en la presunta comisión del delito de robo agravado. El mototaxi en la que se desplazaba quedó retenido.

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