Más de 200 estudiantes de la Institución Educativa Divino Niño Jesús, ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, participaron en una Feria de Orientación Vocacional destinada a brindarles herramientas para tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.

Planifican su futuro

La actividad fue organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Ica, a través del servicio de orientación vocacional, en articulación con el programa Barrio Seguro.

Durante la jornada, los escolares tuvieron la oportunidad de conocer la oferta académica y las distintas alternativas de formación profesional y técnica disponibles en la región. En la feria participaron más de 10 instituciones formativas, que brindaron información sobre carreras, programas de estudio y opciones de capacitación.

La orientación permitió a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre las diferentes alternativas educativas y contar con mayores elementos para elegir una carrera de acuerdo con sus intereses y perspectivas de desarrollo profesional.

Según la DRTPE Ica, este tipo de actividades busca fortalecer la orientación vocacional entre los jóvenes y contribuir a que cuenten con mejores herramientas para planificar su proyecto de vida y afrontar las futuras exigencias del mercado laboral.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO