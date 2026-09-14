ubicada en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, participaron en una Feria de Orientación Vocacional destinada a brindarles herramientas

Planifican su futuro

La actividad fue organizada por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Ica, a través del servicio de orientación vocacional, en articulación con el programa Barrio Seguro.

Durante la jornada, los escolares tuvieron la oportunidad de conocer la oferta académica y las distintas alternativas de formación profesional y técnica disponibles en la región. En la feria participaron más de 10 instituciones formativas, que brindaron información sobre carreras, programas de estudio y opciones de capacitación.

La orientación permitió a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre las diferentes alternativas educativas y contar con mayores elementos para elegir una carrera de acuerdo con sus intereses y perspectivas de desarrollo profesional.

Según la DRTPE Ica, este tipo de actividades busca fortalecer la orientación vocacional entre los jóvenes y contribuir a que cuenten con mejores herramientas para planificar su proyecto de vida y afrontar las futuras exigencias del mercado laboral.

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