La madrugada de ayer un joven que conducía su motocicleta perdió la vida tras impactar contra un poste de alumbrado público. El accidente ocurrió en la Urbanización Popular de Interés Social – Upis San Agustín, en Chincha Alta. Se trata de Héctor Junios Santiago Peña de 21 años de edad, quien fue hallado en el pavimento, junto al vehículo menor y la estructura de concreto, la cual colapso por la colisión.

Muerte violenta

Los vecinos, al promediar las 3:30 horas, notaron que a la altura del campo deportivo conocido como el Interandino se había producido el accidente de tránsito. Al llegar las unidades de emergencia confirmaron el fatídico desenlace. Santiago por causas que se investigan choca y al caer de la motocicleta, tuvo la mala fortuna que el pesado poste se desploma, volviendo a causar lesiones en su cuerpo.

Personal de la comisaría de Chincha Alta solicitó la presencia del representante del Ministerio Público para trasladar el cadáver a la morgue del distrito de Alto Larán para las diligencias de ley. Los familiares y amistades del infortunado motociclista acudieron a la zona, protagonizando dolorosas escenas de dolor. La fatalidad de Junior Santiago sucedió a pocos minutos de su vivienda, ubicada en San Agustín.

EL DATO: El poste colapsó por el brutal choque de la motocicleta de playa 7164-AY, marca Ronco, de color verde, que también quedó destrozada.

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