Pedro José Tasayco Tasayco, un hombre de 82 años, fue arrollado por un mototaxista cuando cruzaba la carretera panamericana sur cerca a la intersección de la entrada de Balconcito. El conductor del vehículo menor escapó en el acto dejando al anciano tendido en la pista con lesiones diversas en el cuerpo. El peatón fue auxiliado y trasladado a emergencia del hospital del Seguro Social de Salud.

Brutal atropello

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la tarde del último jueves. En un video captado por la cámara de seguridad de un negocio contiguo se observa al adulto mayor caminar por la berma, mientras espera que la vía este despejada para cruzar el tramo urbano de la panamericana. Pedro Tasayco ve libre el carril de norte a sur y comienza a avanzar para llegar hacia el otro lado y continuar a su destino.

El octogenario estaba a la mitad del carril de sur a norte, a poco de salir de la vía, cuando es arrollado por un mototaxi. La grabación muestra al anciano estar de espalda al momento del hecho vial, además registra que el conductor de la unidad menor no reduce la velocidad, ni tampoco realiza maniobra para evitar el accidente. Aunado a ello sigue el recorrido sin bajar a prestar ayuda al infortunado peatón.

Tasayco fue derivado al hospital René Toche Groppo por las lesiones en diversas partes del cuerpo. En tanto, se ha pedido a la comunidad cooperación para identificar al mototaxista.

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