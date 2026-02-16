Un hombre fue encontrado durmiendo en plena carretera Panamericana Sur, a la altura del parque de Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas, poniendo en grave riesgo su vida debido al tránsito constante de vehículos pesados como camiones, buses interprovinciales y tráileres.

En grave peligro

El hallazgo fue posible gracias a la rápida alerta de vecinos del sector, quienes informaron de inmediato a las autoridades locales. Personal de Serenazgo del distrito acudió al lugar y comprobó que el hombre se encontraba en evidente estado de ebriedad. Ante la situación de peligro, los agentes lo auxiliaron y procedieron a trasladarlo a su domicilio, garantizando que quedara sano y salvo.

El incidente generó alarma entre conductores y transeúntes, quienes presenciaron cómo el hombre dormía en medio de la vía, situación que podría haber desencadenado un accidente de consecuencias graves.

