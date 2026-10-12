Una tarde de terror se vivió el sábado último en el asentamiento humano El Huarangal, en Chincha Alta. Los vecinos alertaron que una mujer había sido atacada con arma blanca y que el agresor sería su propia pareja. La víctima de tentativa de feminicidio Noris C. Ch. de 37 años fue traslada al servicio de emergencia del hospital San José por presentar dos heridas por apuñalamiento que pudieron costarle la vida.

Tentativa de feminicidio

Noris vecina del lugar y su pareja identificado como Edgar C. habrían protagonizado una fuerte discusión. Hasta ese momento, nadie por la zona había intervenido por lo que pasaba entre las cuatro paredes de la vivienda de la mujer. Y es que el sujeto en posesión de un cuchillo estaba agrediéndola. Al escuchar los gritos, hubo respuesta de los moradores en ayudar a la fémina y dar aviso a la comisaría de la localidad.

La víctima presentaba herida sangrante y fue conducida a urgencia del hospital chinchano. Según una fuente consultada por este medio, ella ingresó con dos heridas causadas con arma punzocortante al lado izquierdo del pecho. Debido a su condición de salud quedó en hospitalización para continuar con la atención médica que permita descartar cualquier lesión interna, causada durante el ataque.

Los agentes de la delegación de Chincha realizaron la búsqueda del presunto autor del hecho, siendo ubicado y detenido para ser puesto a disposición de la Sección de Investigación Criminal para las diligencias correspondientes. Edgar permanece bajo custodia de la policía para seguir con el procedimiento de ley en coordinación con el Ministerio Público por tentativa de feminicidio en agravio de su pareja Noris.

EL DATO: La policía y fiscalía continúan con las diligencias para procesar al presunto atacante de Noris por feminicidio en grado de tentativa. Mientras tanto, la mujer permanece en observación médica.

Feminicidio el mes pasado

Cabe señalar que, el mes pasado, se registró un feminicidio en la provincia de Chincha. La victima es Ada Remache Espinoza de 49 años, quien también fue atacada con un cuchillo directamente al cuerpo. Tras el crimen el Poder Judicial impuso nueve meses de prisión preventiva contra Orlando Bonifaz Velásquez (55), quien se encuentra investigado por el feminicidio consumado.

El hecho violento se suscitó la mañana del pasado 17 de setiembre en una habitación del hospedaje “El Faraón”, ubicado en el distrito de Grocio Prado. Orlando procedente de la provincia de Cañete y la víctima ingresaron al establecimiento privado y tras una fuerte discusión comenzó la agresión. El hombre utilizó un arma blanca para atacar a la mujer, provocándole un profundo corte en el abdomen y cuello.

Ada, pudo ser auxiliada a emergencia del hospital San José. Mientras que el agresor fue encontrado por los alrededores, detenido, llevado a la comisaría Emilio Román Saravia y luego puesto a disposición del Depincri Chincha para seguir con las diligencias. Hasta ese momento Bonifaz Velásquez afrontaba acusación por el delito de tentativa de feminicidio, pero esa figura cambió con la muerte de la fémina, sucedido el 19 de setiembre.

En tanto, de acuerdo al portal estadístico del Programa Nacional Warmi Ñan, del Ministerio de La Mujer, son un total de 9 casos con características de feminicidio en la región, entre enero y agosto del año 2026, donde las investigaciones por parte de las autoridades señalan que en su mayoría los asesinos fueron la pareja de la víctima o su expareja.

Asimismo, la data revela que a escala regional un total de 6 ciudadanas fueron víctimas de tentativa de feminicidio. Logrando sobrevivir a los ataques criminales en las provincias de Ica, Pisco y Chincha.

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