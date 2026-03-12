La madrugada de ayer un trágico hecho se registró a la altura del kilómetro 199 de la carretera panamericana sur, sector conocido como Bajada la Molina, en Chincha. El peatón identificado como Nicolás Veliz fue embestido por un automóvil en el momento que intentaba llegar a la berma, al parecer, con la intención de abordar un vehículo. El accidente fue captado por las cámaras de seguridad de los locales aledaños.

Muerte violenta

Eran las 4 de la madrugada con 7 minutos cuando el infortunado trata de cruzar la red vial. Veliz observa la vía de norte a sur despejada y avanza, pero apenas da unos pasos en el carril contrario cuando un auto que iba hacia Chincha lo embiste. Su cuerpo fue despedido varios metros y acabó entre los dos carriles. El video muestra como secuencia del accidente un choque por alcance entre el carro y otra unidad.

Los testigos solicitaron apoyo para el traslado del transeúnte, sin embargo, ya no contaba con señales de vida. El fiscal Roberto Quintanilla dispuso el levantamiento del cadáver para ser conducido a la morgue de Alto Larán. En tanto, efectivos de la comisaría local continúan con las diligencias correspondientes. Nicolás Veliz era vecino de la calle Rosario e integrante de la promoción 84 del colegio José Pardo y Barreda.

