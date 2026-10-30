En la sede judicial de Chincha durante la audiencia se dictó 9 meses de prisión preventiva contra Edson Joaquín Ramírez Aponte (20) (a) “JJ”, investigado por su presunta participación en el asesinato de la empresaria Roxana Félix Carbajal, víctima de extorsión.

Los deudos exigieron su encierro en el establecimiento penitenciario, así como la ubicación del sujeto que se encargó la planificación del crimen, ocurrido el 8 de octubre pasado.

Prisión preventiva

Como se sabe, la víctima había llegado al campo ferial para la supervisión de los juegos mecánicos. Ella no imaginaba que sus movimientos eran de conocimientos de la organización criminal que realizó la contratación de un sicario, traído desde Villa El Salvador (Lima) para acabar con su vida. Roxana Félix recibió múltiples impactos de bala, que causaron su muerte. Las investigaciones de la policía permitieron la detención de tres sospechosos.

Ramírez Aponte es uno de ellos, intervenido en Lima, al igual que su madre Olivia Aponte (libre en la actualidad), y Sebastián Peña Vilca (22) (a) “Diablo”, con proceso por ser hallado en posesión de un arma de fuego, abastecida y con serie erradicada. Este último, además relató a los investigadores de la policía como fue que llegaron hasta Chincha, el momento de la ejecución, admitiendo ser él quien jaló del gatillo, por el monto de 2 mil soles.

De los tres solo, alias “JJ” está en custodia de la policía en Chincha por su presunta participación en el asesinato de la empresaria. Ayer este abandono desde temprano el calabozo para la audiencia judicial en la que se dictó su internamiento en el penal. El fiscal a cargo del caso fundamento los elementos de convicción para ser valorados por el magistrado en su toma de decisión.

La audiencia fue reprogramada para las 5:30 de la tarde de ayer con todos los actores procesales. Mientras en el interior de la sede judicial se resolvía la medida coercitiva demanda por el Ministerio Público, en los exteriores los amigos y familiares de Roxana Félix realizaban protesta para exigir que Ramírez sea enviado a la cárcel, pongan a alias “Diablo” a disposición de la policía en Chincha, la captura del autor intelectual y otros implicados.

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