El proyecto de agua potable y alcantarillado que se ejecuta en los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo alcanzó un avance físico superior al 86 %, acercándose a su etapa final y beneficiando a cerca de 20 mil pobladores que durante años esperaron contar con servicios básicos de saneamiento.

Calidad de vida

La obra del Gore Ica, demanda una inversión superior a 92 millones de soles y permitirá que miles de familias accedan por primera vez a un sistema moderno de distribución de agua potable y recolección de aguas residuales, mejorando las condiciones de salud y calidad de vida en diversos sectores de la provincia.

El proyecto comprende la instalación de infraestructura destinada a garantizar un abastecimiento seguro y permanente de agua potable, así como la adecuada disposición de las aguas servidas mediante un moderno sistema de alcantarillado.

Entre los principales beneficiarios figuran los asentamientos humanos 12 de Setiembre, 15 de Agosto I y II, Señor de los Milagros I y II, Ampliación Señor de Luren, Miraflores del Sur, Jhon Antony, San Marcos de León Nuevo Chincha, Las Lomas, Nueva Esperanza, Casuarinas, Satélite Primaveral I y II, Lucio Juárez Ochoa, Las Rocas y Ciudad Satélite, entre otros sectores ubicados en la zona alta de Chincha.

Actualmente, las labores se concentran en la ejecución de una línea de conducción de aproximadamente 24 kilómetros, infraestructura que permitirá trasladar el agua desde las galerías filtrantes de Río Chico hasta el reservorio ubicado en el sector Señor de los Milagros VI Etapa.

Como parte de esta fase se viene instalando 14,6 kilómetros de tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) de 315 milímetros de diámetro, que llegará hasta la zona de reservorios de SEMAPACH.

Asimismo, se construye una cámara de almacenamiento y bombeo con capacidad para 300 metros cúbicos, desde donde el recurso hídrico será impulsado mediante tuberías de hierro dúctil hacia el reservorio principal de 1.500 metros cúbicos.

La nueva infraestructura permitirá fortalecer el sistema de distribución de agua potable y ampliar la cobertura del servicio para miles de familias que actualmente enfrentan dificultades de abastecimiento.

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