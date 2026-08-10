El megaproyecto de agua potable y alcantarillado de la zona alta de Chincha se encuentra en una etapa clave de ejecución y alista su entrega para el próximo 31 de agosto, mientras se desarrollan las pruebas técnicas finales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La obra es del Gobierno Regional de Ica.

Moderno sistema

Como parte de este proceso, se iniciaron las pruebas hidráulicas en los 24 kilómetros de tuberías instaladas, un procedimiento que permite evaluar la resistencia, presión y hermeticidad de las redes antes de su puesta en servicio.

Los trabajos consisten en someter las tuberías a presión con agua para verificar que cada tramo se encuentre correctamente instalado y detectar posibles filtraciones o fallas que deban ser corregidas.

Tras la culminación de estas verificaciones, se continuará con las labores de cobertura de las redes, desinfección y acondicionamiento del sistema para su funcionamiento.

El proyecto, ejecutado en los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo, cuenta con una inversión superior a los S/ 92 millones y contempla la instalación de un moderno sistema de distribución de agua potable y recolección de aguas residuales.

Entre los principales sectores beneficiarios se encuentran los asentamientos humanos 12 de Setiembre, 15 de Agosto I y II, Señor de los Milagros I y II, Ampliación Señor de Luren, Miraflores del Sur, Jhon Antony, San Marcos de León Nuevo Chincha, Las Lomas, Nueva Esperanza, Casuarinas, Satélite Primaveral I y II, Lucio Juárez Ochoa, Las Rocas y Ciudad Satélite, entre otros.

La infraestructura también incluye una cámara de almacenamiento y bombeo con capacidad para 300 metros cúbicos, desde donde el recurso hídrico será impulsado mediante tuberías de hierro dúctil hacia un reservorio principal con capacidad de 1,500 metros cúbicos.

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