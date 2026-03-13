A la capilla Fray Ramón Rojas llegaron las reliquias de San Francisco Solano, recordado por su trabajo evangelizador y apoyo a los necesitados de Sudamérica.

Devoción en la zona

Los feligreses aguardaron el arribo que forma parte del recorrido por el sur del país del santo peruano conocido como el apóstol de América que hace 300 años fue canonizado.

La ceremonia especial se realizó la noche del miércoles en la capilla, ubicada a la altura de la cuadra tres de la av. América en Chincha Alta, con la presencia de los devotos quienes participaron de la celebración de la palabra a cargo del Hno. Fray Antonio Saldaña custodio de la reliquia, que en este caso consiste en el omoplato.

“Este peregrinaje tiene por objetivo exaltar los dones y vocación de Fray Francisco Solano”, señalo Fray Antonio.

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