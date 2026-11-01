El concurso de la Carapulcra Grociopradina, que promueve tradición, sabor y orgullo chinchano reunió a destacados gastronómicos del distrito de Grocio Prado, cada uno llevó su versión más exquisita del plato bandera de la provincia de Chincha.

Tradicional “manchapecho”

Los participantes mostraron lo mejor de la gastronomía local, para la evaluación del jurado, que tuvo en cuenta la presentación, así como la historia familiar del potaje, también llamado “manchapecho”.

La concursante de “la ollita de barro” fue la que cautivo el paladar de los evaluadores, obteniendo el primer puesto con su Carapulcra con Sopa Seca acompañado con presa de pavo.

“Con esta actividad estamos cerrando los eventos gastronómicos de octubre, mes en el se reconoce a nuestra Carapulcra con Sopa Seca como plato típico, representativo y patrimonio gastronómico de la región”, señaló Martin Sam de la oficina zonal de la Dircetur.

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