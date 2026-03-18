La provincia de Pisco fue escenario de una celebración de la cultura vitivinícola con la realización del “Vendimia Fest en la Bodega La Encañada ubicada en el distrito de la tierra santa de Humay, evento organizado por el Grupo Herencias, que congregó a cientos de ciudadanos y visitantes en una jornada llena de tradición, música y alegría. La actividad se desarrolló desde el mediodía, convirtiéndose en un importante espacio de encuentro para las familias y amantes del pisco y el vino.

Identidad cultural

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de diversas actividades como la tradicional pisa de uva, degustaciones y catas de piscos y vinos, además de presentaciones artísticas en vivo que animaron el ambiente durante toda la jornada. El evento tuvo como objetivo resaltar la importancia de la vendimia como parte fundamental de la identidad cultural y productiva del valle de Pisco, destacando el trabajo de los productores y bodegas de la zona.

El presidente del Grupo Herencias, chef Max Luján, resalto que estas acciones buscan poner en valor las tradiciones vitivinícolas de Pisco y la región. “La población de Pisco, de la región Ica son y serán parte de la Vendimia Fest. la cual ha tenido bastante concurrencia siendo un éxito, donde celebramos nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y el trabajo de nuestros productores”, señaló en declaraciones a Diario Correo.

Cientos de asistentes pudieron celebrar en un ambiente de unión y confraternidad, acompañados de música en vivo y de una variada gastronomía pisqueña que deleitó a los visitantes.

Entre los platos más solicitados destacaron el delicioso tiradito de pejerrey, el tradicional chupe de camarones y la infaltable carapulcra pisqueña, sabores que forman parte de la identidad culinaria de la provincia y que fueron repartidos gratuitamente para todos los asistentes

Asimismo, durante la jornada también se compartieron los tradicionales alfajores de Huáncano, muy cotizados entre todo el público por su sabor característico y su valor como dulce típico.

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