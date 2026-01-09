El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Ica informó que, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), desde el jueves 8 hasta el sábado 10 de enero de 2026 se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona andina de la región, mientras que la costa podría registrar lluvias ligeras debido al aumento de la nubosidad.

Condiciones climáticas

Durante este periodo se prevé la caída de lluvia, granizo en las zonas más altas, nevadas, descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que podrían afectar la normalidad de diversas provincias y distritos.

Para hoy viernes 9 de enero, las lluvias se concentrarán sobre todo en Chincha y Pisco, impactando a Chavín, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana y Huáncano.

La alerta se mantendrá hasta mañana sábado 10 de enero, cuando se prevé que las precipitaciones se extiendan a las provincias de Ica, Chincha, Palpa y Pisco, incluyendo los distritos de Chavín, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana, Huáncano, Yauca del Rosario y Tibillo, registrándose las condiciones más intensas de este periodo.

Las autoridades del COER Ica recomendaron a la población reforzar los techos de las viviendas, conducir con precaución si se desplaza hacia la sierra y mantenerse alejados de los cauces de ríos y quebradas.

Asimismo, hicieron un llamado a proteger a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores, asegurando abrigo adecuado durante estas jornadas. La institución enfatizó que la prevención es una tarea de todos y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y compartir la alerta con familiares y vecinos para minimizar riesgos durante las precipitaciones.

