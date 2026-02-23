El tránsito en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, volvió a verse afectado por el ingreso de un nuevo huaico la tarde del domingo 22 de febrero, apenas horas después de que se anunciara el restablecimiento de la circulación vehicular en ese mismo punto.

Daños en la vía

Según reportes de transportistas y pasajeros, el pase había sido habilitado durante la mañana del domingo; sin embargo, en horas de la tarde de ayer, un nuevo deslizamiento de lodo y piedras obligó a cerrar nuevamente la vía nacional de manera preventiva.

Largas filas de vehículos de carga pesada y transporte interprovincial permanecían varados a la espera de poder continuar su trayecto. La circulación es lenta debido a la acumulación de unidades detenidas y al deterioro de la carpeta asfáltica en la zona afectada.

La situación ha generado retrasos significativos en el transporte de mercancías y en los viajes hacia el sur del país, especialmente hacia Nasca.

En medio de la emergencia, pasajeros denunciaron un incremento en el costo de los pasajes desde Ica hacia Nasca. De acuerdo con los reportes, el servicio en miniván alcanzó los 70 soles, mientras que el traslado en auto particular llegó a cobrarse hasta 100 soles por persona.

Algunos usuarios calificaron la situación como un “aprovechamiento” frente a la urgencia de quienes necesitan continuar viaje.

