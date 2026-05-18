Momentos de tensión se vivieron en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la entrada al distrito de Los Aquijes (Ica), luego de que un automóvil de servicio colectivo que cubría la ruta Nasca – Ica se empotrara violentamente contra la parte posterior de un camión de carga pesada.

Brutal impacto

El accidente involucró a un vehículo Kia Cerato de color azul, de placa BDG-584, y a un camión de carga pesada de placa AVY-988, perteneciente a la empresa Liman Traylers. Producto del impacto, el colectivo quedó con la parte delantera completamente destruida.

Pese a lo aparatoso del choque, los pasajeros y conductores involucrados resultaron con lesiones menores, evitando una tragedia mayor.

Según las primeras versiones, una posible falla en el sistema del semáforo habría generado confusión entre los conductores. Una de las pasajeras señaló que todo ocurrió en cuestión de segundos.

“Como el semáforo también está fallando. El camión frenó de un momento a otro”, declaró una ocupante del colectivo tras el accidente.

Por su parte, el conductor del automóvil indicó que el impacto ocurrió cuando el camión se detuvo inesperadamente. “Frenó de golpe y me ganó”, sostuvo el chofer del Kia, quien aseguró que el accidente fue repentino.

Sin embargo, el conductor del camión negó esa versión y afirmó que se encontraba detenido respetando la luz roja del semáforo. “Yo estaba parado en rojo. De pronto escuché un golpe y ya estaba el señor atrás”, manifestó el transportista.

Asimismo, el chofer de la unidad pesada indicó que el vehículo cuenta con cámaras de seguridad y descartó haber realizado una maniobra brusca.

Testigos cuestionaron además la demora de la Policía Nacional en llegar al lugar del accidente.

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