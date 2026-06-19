En un paso decisivo para la seguridad marítima de la región, se anunció la construcción de una nueva central de monitoreo equipada con un sistema de auxilio rápido en el litoral de Pisco. El proyecto, que demanda una inversión superior a los S/ 4.2 millones, está diseñado para atender de manera oportuna y eficaz las emergencias en altamar que enfrentan diariamente los pescadores artesanales de Pisco, San Andrés y Paracas.

Seguridad para pescadores

Esta infraestructura clave es impulsada por Camisea, en un trabajo articulado con la Municipalidad Provincial de Pisco, la Municipalidad Distrital de San Andrés y la Capitanía de Puerto de Pisco.

La central se edificará en un terreno estratégico otorgado por la Municipalidad Distrital de San Andrés, ubicado en la intersección de la avenida Genaro Medrano con la avenida San Martín Norte, a pocos metros del desembarcadero artesanal.

Esta localización permitirá la salida inmediata de embarcaciones de rescate y, tras un trabajo articulado con la Capitanía de Puerto de Pisco, optimizará los tiempos de respuesta ante cualquier incidente, convirtiéndose en el componente principal de un plan estratégico integral para la seguridad en la zona.

El proyecto incluye además la incorporación de una embarcación especializada que estará equipada para el rescate y con capacidad para trasladar personal médico y de emergencia. También se contempla la entrega de motores fuera de borda para asistencia temporal a embarcaciones con fallas, así como un remolque para el traslado de la nave.

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