El coronel PNP Daniel Elías fue designado como nuevo jefe de la recientemente creada División Policial de Pisco, asumiendo la responsabilidad de liderar las acciones de seguridad ciudadana en toda la provincia.

Su nombramiento se da luego de la labor desarrollada en la provincia de Chincha, donde ocupó cargos de responsabilidad y ejecutó estrategias orientadas al fortalecimiento del orden interno y la lucha contra la delincuencia.

Seguridad ciudadana

Con esta designación, la Policía Nacional del Perú en Pisco pasará a estar bajo el mando de un coronel, hecho que ha generado expectativa entre la población, especialmente en un contexto marcado por una creciente inseguridad ciudadana.

En los últimos meses, el accionar policial ha sido objeto de cuestionamientos debido a los homicidios y constantes detonaciones de explosivos que han afectado a familias y negocios en diversos distritos de la provincia, incrementando el temor y la incertidumbre entre los ciudadanos.

La población pisqueña se mantiene atenta a los primeros resultados de la gestión del coronel Elías, con la expectativa de que se implementen estrategias eficaces que permitan recuperar la tranquilidad y el orden público.

De manera extraoficial, se informó que se contaría con la presencia del presidente de la República, José Jerí, en la ceremonia de juramentación del coronel Daniel Elías Soto como jefe de la División Policial de Pisco, la cual se realizaría en la Plaza de Armas de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO