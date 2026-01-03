La mañana del viernes se registró la caída de fragmentos de la Catedral de Ica a escasos metros de la Plaza de Armas, generando alarma entre peatones y visitantes que transitaban por la zona.

Riesgo inminente

El desprendimiento expuso nuevacmente el crítico estado de conservación del templo y el riesgo permanente que representa, en un entorno de alta afluencia diaria y sin medidas de protección suficientes hasta el momento.

La también denominada iglesia La Merced permanece cerrada desde el terremoto del 2007, sin misas ni actividades religiosas, con bóvedas colapsadas, muros agrietados y torres severamente dañadas. Aunque el Ministerio de Cultura ha reiterado su oposición a cualquier intento de demolición por tratarse de un monumento histórico, el deterioro continúa avanzando. Tras el incidente, se colocaron cintas de seguridad alrededor del recinto como señal de advertencia ante el peligro estructural.

Su situación, sumada al abandono de otros templos históricos de la ciudad, refuerza el urgente llamado a las autoridades para ejecutar acciones concretas de restauración y garantizar la seguridad de la población antes de que ocurra una tragedia mayor.

