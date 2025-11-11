Desde enero hasta el 5 de noviembre de este año en la provincia de Chincha fueron desmanteladas 88 bandas criminales inmersas en marcaje, trafico ilícitos de drogas, extorsión, sicariato, robo de vehículos, viviendas y otras. El reporte emitido por la División Policial (Divpol) contempla la incautación de pistolas y revólveres, así como de clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana, tanto en bolsas como en plantaciones.

Golpe a la delincuencia

Los agentes de las comisarias distritales, DEPINCRI y DUE, que forman parte de la Divpol han realizado en estos 10 meses y cinco días 8034 operativos policiales. El resultado -según detalló el coronel Daniel Elías Soto- fue la detención de 1523 personas, entre ellos 64 extranjeros (en su mayoría venezolanos). La lista conformada también por requisitoriados permitió poner fin a decenas de bandas que venían causando zozobra en la población.

Las acciones policiales sacaron de las calles un total de 30 armas de fuego y al menos 357 municiones, además de 266 explosivos (granadas y cartuchos de dinamita), utilizados por organizaciones de extorsionadores que pretendían imperar en la ciudad, con atentados en viviendas y negocios. La data oficial también arroja una situación preocupante: 46 menores de edad retenidos por estar inmersos en acciones criminales.

Se tratan de adolescentes captados por sujetos de malvivir para involucrarlos, generalmente, en delitos de hurto y robo agravado. Estos tras ser atrapados pasaron de delinquir a estar privados de su libertad en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación – ex Maranguita en Lima. Asimismo, los vehículos que utilizaban para sus fechorías como mototaxi han quedado en custodia de la policía.

Con relación a los casos de droga, el coronel Elías refirió que se decomisó 9623 envoltorios de pasta básica de cocaína, otros 97 que contenían clorhidrato de cocaína, además de cannabis sativa y no se trata de mínima cantidad, sino de más de 381 mil bolsitas, así como también la incautación e incineración de una considerable cantidad de plantas de marihuana cultivadas en la serranía de Chincha para ser comercializadas en ciudades cercanas.

Cabe señalar que, entre los requisitoriados que fueron atrapados por el personal policial de Chincha se encuentran sujetos involucrados en delitos de robo agravado, extorsión, violación sexual. Alguno de estos figuraba incluso en la lista de los más buscados.

