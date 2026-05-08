El deporte iqueño atraviesa momentos de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento del profesor Fernando Calderón Altamirano de 62 años, reconocido formador de generaciones de basquetbolistas y figura emblemática del básquet en la región Ica.

Destacado profesional

La noticia de su partida, ocurrida el miércoles 6 de mayo, ha generado numerosas muestras de dolor y reconocimiento entre exalumnos, deportistas, dirigentes y vecinos que lo recuerdan no solo como entrenador, sino también como un maestro de vida.

Durante décadas, Fernando Calderón dedicó su trayectoria a la formación deportiva y humana de cientos de jóvenes, dejando una huella imborrable especialmente en el Club de Básquet Bilis, institución con la que estuvo estrechamente vinculado y a la que entregó gran parte de su vida.

Quienes compartieron con él destacan su disciplina, compromiso y pasión por el deporte, valores que transmitió dentro y fuera de las canchas.

“Formó no solo atletas, sino personas de bien”, expresaron allegados y exdeportistas al recordar al profesor, considerado uno de los impulsores más importantes del básquet iqueño.

Como parte de las actividades de despedida, sus restos mortales fueron velados en la parroquia Santo Domingo, frente al parque principal, donde familiares, amigos y deportistas acudieron para darle el último adiós.

Asimismo, el jueves 7 de mayo se realizó un homenaje especial en la losa deportiva de la Unidad Vecinal, espacio donde el profesor desarrolló gran parte de su trabajo formativo y donde varias generaciones aprendieron bajo su dirección.

Posteriormente, se celebró una misa de cuerpo presente en la capilla de la urbanización Santa María, antes de su sepelio en el cementerio general de Saraja a las 5:00 de la tarde.

La partida de Fernando Calderón Altamirano deja un vacío en el deporte regional, pero también un legado que permanecerá vivo en cada jugador que formó y en cada historia construida alrededor del básquet en Ica.

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