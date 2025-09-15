Bajo un intenso calor de 36 grados, Alianza Pisco consiguió un triunfo significativo en su debut en la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025, al imponerse por 2-1 frente a la Asociación Deportiva CNB, local de Puerto Maldonado.

Encuentro deportivo

El partido, disputado en el Estadio IPD de la ciudad selvática, fue una prueba de garra y resistencia para el equipo pisqueño, que enfrentó no solo al rival sino también a las altas temperaturas y las condiciones propias de la selva.

Aficionados y jugadores coinciden en que la imagen del Señor de la Agonía, venerada por muchos, estuvo presente y brindó la fuerza espiritual necesaria para lograr esta victoria fuera de casa, considerada histórica para el club.

Con este resultado, Alianza Pisco da un paso firme en la Copa Perú, torneo que reúne a los mejores equipos del país, y busca continuar su camino hacia la gloria nacional.

