En el marco de las acciones de promoción de la salud, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica y la Unidad Ejecutora 407 Hospital de Apoyo de Palpa, en coordinación con el sector Educación, realizaron el “Concurso de elaboración de pancartas” junto con el lanzamiento oficial de la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Prevención en salud

La actividad se desarrolló en la institución educativa N.º 23015 “María Cristina de la Puente Álvarez”, ubicada en la provincia de Palpa, donde estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria participaron activamente, destacando por su creatividad y su compromiso con la promoción del cuidado de la salud.

A través de coloridas pancartas, los escolares difundieron mensajes sobre la importancia de la vacunación contra el VPH, una medida preventiva fundamental para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas a este virus.

La jornada contó además con la participación de equipos técnicos de las áreas de cáncer, inmunizaciones y salud materna, quienes brindaron orientación y reforzaron la importancia de la prevención desde edades tempranas. Esta articulación entre los sectores salud y educación permitió fortalecer el enfoque integral en la formación de hábitos saludables en la población escolar.

Las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas no solo fomentan la participación activa de los estudiantes, sino que también contribuyen a generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de la prevención y el acceso oportuno a servicios de salud.

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