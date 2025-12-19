Un nuevo hecho violento volvió a generar temor en la provincia de Pisco, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en una vivienda ubicada en el sector La Esperanza, en el cercado de la ciudad. El incidente ocurrió pasada la medianoche del 18 y se suma a una serie de detonaciones que, según los vecinos, se han vuelto cada vez más frecuentes en la zona.

Ataque criminal

La explosión causó daños materiales en la puerta de fierro del inmueble y provocó pánico entre los residentes. Los ocupantes de la vivienda, incluidos menores de edad, resultaron afectados emocionalmente por el fuerte estruendo y el impacto del hecho, aunque no se reportaron heridos.

Tras lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo llegaron al lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades vienen recabando información para determinar las circunstancias del atentado y a los posibles responsables.

