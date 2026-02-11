La ciudad de Ica se prepara para celebrar una nueva edición del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), que tendrá lugar del 6 al 16 de marzo, con un variado programa de actividades culturales, folclóricas y deportivas que destacan la tradición vitivinícola de la región.

Producción de la uva

En una conferencia de prensa, representantes de empresas privadas e instituciones locales, se presentó de manera preliminar la agenda de eventos que conformarán la programación oficial del festival, cuyo lema de este año es “Tradición como de antaño”.

Entre las actividades más destacadas se encuentran el lanzamiento oficial del FIVI 2026, organizado por PROMPERÚ, que se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero en Lima; la elección y coronación de la Reina de la Vendimia Iqueña 2026, prevista para el sábado 28 de febrero; y la tradicional pisa de uva en el campo ferial de Ica, que se desarrollará el lunes 9 de marzo.

Asimismo, el viernes 6 de marzo se realizará el concurso del pasacalle de danzas y estampas folclóricas LXI FIVI 2026 “Fernando Serna Castro”, mientras que el sábado 7 de marzo se llevará a cabo el II Concurso de Caballos de Paso en homenaje a “Alfredo Elías Vargas”. El domingo 15 de marzo cerrará con la concentración de carros alegóricos para el Gran Corso Final, que recorrerá las principales calles de la ciudad.

Las autoridades organizadoras invitan a la población y a los visitantes a sumarse a la celebración, que busca fortalecer la identidad cultural y promover el legado vitivinícola de Ica, considerado uno de los principales referentes en la producción de pisco y vino a nivel nacional.

La publicación oficial del programa completo será difundida en los próximos días, incluyendo detalles sobre horarios y ubicaciones de cada actividad, así como recomendaciones para los asistentes.

