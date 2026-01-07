El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, participó en la solemne ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, organizada por la Corte Superior de Justicia de Ica y presidida por Eulogio Francisco Cáceres Monzón. El evento reunió a las principales autoridades de la región y estuvo marcado por la presencia de funcionarios, jueces y representantes de diversas instituciones.

Ampliación de sede judicial

Entre los momentos destacados de la ceremonia estuvieron la misa de apertura, el izamiento del Pabellón Nacional y la sesión solemne, que sirvieron de marco para que el gobernador regional informara sobre un proyecto que busca modernizar la infraestructura judicial en Ica.

Durante su intervención, Hurtado anunció la firma de un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional y la Corte Superior de Justicia, que permitirá la construcción del tercer nivel de la sede central, con un área total de 2,169.23 m², así como el acondicionamiento de la fachada institucional y el patio central, con 328.78 m².

Según las autoridades, la obra se ejecutará cumpliendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y las disposiciones técnicas vigentes, asegurando espacios modernos, seguros y funcionales para jueces, personal administrativo y ciudadanos.

El gobernador explicó que el GORE Ica asumirá la elaboración del expediente técnico, el financiamiento, la ejecución física y la liquidación del proyecto, mientras que la Corte Superior de Justicia delega al gobierno regional la función de Unidad Ejecutora de Inversiones para garantizar una adecuada implementación.

